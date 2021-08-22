اختتام مسابقة القوة البدنية ضمن دورة ألعاب جريح الوطن

اختتمت مسابقة القوة البدنية ضمن دورة ألعاب جريح الوطن الأولى اليوم في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية والتي تضم أيضاً رياضات السباحة وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة على الكراسي.



وحقق المركز الأول لوزن 88 كغ منهل رزوف تلاه وليم كيوان ثم الروسي يوري شيرفا ولوزن فوق 88 كغ حسن عبدان تلاه شادي الحلبي ثم محمد ديوب.



وكانت منافسات القوة البدنية انطلقت أمس بمشاركة 43 لاعباً وتوج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي بوزن 54 كغ ماجد نحال ولؤي أبو شاهين وعلي إبرهيم وبوزن 59 كغ ماهر ضرير ويوسف شريقي ونزار المحنا وبوزن 65 كغ حسن الأذرع ومفلح خلوف وقصي عواد وبوزن 72 كغ مروان العلي ومحمود الدلال وعبد الكريم العوف من العراق وبوزن 80 كغ نجم الدين حسون وهمام غانم ونور الدين جدوع.