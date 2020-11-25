إيران وقطر يوقعان على وثيقة للتعاون الاقتصادي بينهما.. وهذه تفاصيلها

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران وقطر، وقعا مساء أمس الثلاثاء، على “وثيقة للتعاون الاقتصادي بينهما خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان وسط البلاد.



ووفقاً لوكالة “مهر” الإيرانية، فإن الوثيقة المذكورة تنص على “اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون أصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في إنشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلاً عن إيفاد مستشار تجاري إلى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الآخر بهدف تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين”.



وجاء في الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين، اتفاق على “تعاون غرفة تجارة البلدين وحث أصحاب القطاع الخاص الإيرانيين والقطريين على عقد استثمارات مشتركة والبحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار هذا الاتفاق وبما يسهم في إبرام توافقات أخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية”.



كما تنص الوثيقة، على التعاون الإيراني ـ القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة وإقامة أسابيع ثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى “تلبية إيران احتياجات الجانب القطري تجاه الأدوية والأجهزة الطبية وتحفيز أصحاب القطاع الخاص في هذا المجال، واتفاق البلدين على توقيع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من إمكانيات الموانئ والسكك الحديدية في إيران لترانزيت السلع والنقل، فضلاً عن إبرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة”.



وكان البلدين قد اتفقا أيضاً على “التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئة والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في هذه المجالات عبر إيفاد كوادر إلى دولة قطر وتشكيل فريق عمل مشترك في هذا الخصوص”، كما تم الاتفاق على إبرام وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين البلدين