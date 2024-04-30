حماية المستهلك ترفع أسعار بعض المشتقات النفطية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية مساء الاثنين عن رفع أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية، وهذه هي المرة السابعة التي ترتفع فيها الأسعار منذ بداية عام 2024، لتتجاوز بذلك عدد مرات الزيادة في العام السابق التي كانت 6 مرات.

ونشرت الوزارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 90 ليصبح 12000 ليرة، وسعر ليتر بنزين أوكتان 95 ليصبح 14870 ليرة، وسعر ليتر المازوت الحر 12426 ليرة.

يبدأ تنفيذ القرار من صباح الثلاثاء 16 أبريل 2024.

في السنة الماضية، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المحروقات 6 مرات.

لكن في 2024، تجاوزت الزيادة هذا العدد في غضون 4 أشهر فقط، بمعدل زيادة واحدة كل أسبوعين، مما يجعل من هذا العام واحدًا من أكثر الأعوام صعوبة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للسوريين.

المواطنون في سورية يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة هذه الزيادات المتكررة في أسعار المشتقات النفطية، والتي تضيف ضغطاً إضافياً على مستوى المعيشة وارتفاع تكلفة النقل والتدفئة والخدمات الأساسية.



