إيران ترفض رفع العقوبات “خطوة بخطوة”!

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، أي رفع للعقوبات المفروضة على طهران “خطوة بخطوة”، حسبما ذكرت قناة “برس تي.في”.



ونقل الموقع الإلكتروني للقناة الرسمية عن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الوزارة قوله: “السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع كل العقوبات الأميركية”.



وكانت غالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت، الجمعة، إن محادثات مقررة هذا الأسبوع في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ستركز على “الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام” بذلك الاتفاق.



كما قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن المحادثات ستكون قائمة على مجموعات عمل يشكلها الاتحاد الأوروبي مع باقي المشاركين من الدول الموقعة على الاتفاق النووي بما يشمل إيران.



وأضاف برايس، في بيان “لا نزال في المراحل الأولى، ولا نتوقع انفراجة فورية لأننا أمام مناقشات صعبة، لكنا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة”، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع طهران.



والجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن البيت الأبيض يرى المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا خطوة بناءة على الأرجح، لكنه يعي جيدا متطلبات الدبلوماسية، ولا يتوقع إجراء محادثات مباشرة حاليا.وقال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق لإحياء الاتفاق، إن الهدف هو التوصل لاتفاق خلال شهرين.



وأضاف أن المحادثات ستسعى لوضع قوائم للتفاوض تضم العقوبات التي يمكن للولايات المتحدة رفعها، والالتزامات النووية التي على إيران الوفاء بها.وتشهد إيران انتخابات في تموز/ يونيو المقبل.



وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات، ما دفع إيران إلى “انتهاك” بعض قيود الاتفاق ردا على ذلك.