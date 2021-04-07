إيران تحسم موقفها من مفاوضات النووي

أكد رئيس الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا مع مجموعة دول (4 + 1)، عباس عراقجي، أن إيران لن تفاوض لا بشأن الاتفاق النووي ولا بشأن ما هو خارج نطاق الاتفاق، مشيرا إلى أن الهدف عودة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق ذاته والرفع الفوري للعقوبات المفروضة.



وقال عراقجي في تصريحات له أمس “لن نتفاوض مع أميركا أو أية دولة أخرى”، مضيفا :وإذا ما أرادت مجموعة 4 زائد 1 أن تقنع أميركا للالتزام بشروطنا فهذا موضوع لا يهمنا”.



وصعد عراقجي من لهجة إيران قائلا: “لن نأتي إلى فيينا لإضاعة الوقت، وإذا ما لمسنا عدم وجود جدية لدى الأطراف الأخرى سننهي المهمة”.



من جهته، شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني أن إيران لن تدخل في أية مفاوضات خارج نطاق مطالبها، تحت أي ظرف كان.



وقال في تغريدة على تويتر: “بغض النظر عما إذا كان لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع أمريكا برفع العقوبات بشكل كامل والعودة إلى الوفاء بتعهداتها أو لم يكن، لن يكون هنالك أي احتمال لدخول إيران في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي تحت أي ظرف كان”.



وكان عراقجي وصل على رأس الوفد الإيراني إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة مع كل من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا في محادثات بغية استكمال تنفيذ بنود الاتفاق النووي المحددة، والتي أقدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الانسحاب منها وفرض عقوبات قاسية على إيران.