إطلاق حملة “كلنا خفير” في طرطوس بعد الحرائق التي شهدتها المحافظة

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس حملة “كلنا خفير” بعد الحرائق الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأسفرت عن خسائر كبيرة بمساحات واسعة حراجية وزراعية.



وقالت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس عفراء أحمد : “استجابة لمسؤوليتنا المجتمعية تجاه أهالينا وأراضينا في طرطوس والتي تأذت بفعل الحرائق الأخيرة، أطلقنا حملة “كلنا خفير” بالتشبيك والتعاون بين الجمعيات الأهلية في المحافظة حفاظاً على رئة الساحل”.



وعن الهدف من الحملة، أشارت أحمد إلى الوصول لبيئة وموارد طبيعية محمية ومستدامة قائمة على تجديد الغطاء النباتي للمناطق المتضررة واستعادة التنوع الاحيائي والتوازن البيئي فيها، ومزارعين قادرين على ترميم خساراتهم ودفع العملية الانتاجية بتدخلات مختلفة، وأفراد ممكّنين بأدوات وإجراءات إدارة الكوارث.



وتابعت أحمد: ومن أهداف الحملة أيضاً الوصول إلى خفراء حراجيين (حراس للغابات)، وأفراد فاعلين ومدركين لأدوارهم، ومواقع مؤهلة بغطاء نباتي غير قابل للاشتعال بسرعة، وتوعية إعلامية تفيد في التعامل الصحيح مع المخاطر.



وكانت مديرية الزراعة دعت المزارعين نظراً للظروف الجوية السائدة الى تنظيف الحقول من الأعشاب اليابسة وتجنب إشعال الحرائق في هذه الأوقات من السنة والاستفادة من هذه المخلفات كمادة عضوية وعدم حرقها.



صفاء علي