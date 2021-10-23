إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب

أصيب طفلان وامرأة جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على منازل الأهالي وممتلكاتهم بالقذائف المدفعية والصاروخية بريف حلب الشمالي.



وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن عدة قذائف مدفعية وصاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على دفعات خلال الساعات الماضية على قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.



ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات أدت إلى إصابة طفلين وامرأة بجروح وتضرر عدة منازل وحقول زراعية كما أدت إلى حالة من الذعر والخوف بين الأهالي الذين توجهوا إلى أقبية منازلهم والطوابق السفلية للاحتماء من القصف.



وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.