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إدارة ترامب توافق على صفقات أسلحة ضخمة لـ 3 دول عربية

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولار لعدد من الدول العربية، بينها السعودية ومصر.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بياناً عبر وكالة التعاون الأمني الدفاعي كموافقة على بيع  3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها إلى السعودية بقيمة 290 مليون دولار.

وتشمل الصفقة بيع أسلحة ومعدات عسكرية للكويت بقيمة 4 مليارات دولار، وهي 4 طائرات أباتشي من طراز AH-64E Apache وقطع غيار لتحديث نظام باتريوت المضاد للصواريخ.

كما تمت الموافقة على طلب مصر شراء نظام جوي لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ بقيمة 104 ملايين دولار، فضلاً عن منصات قنص متقدمة.

وقالت الإدارة الأمريكية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.

يشار إلى أنّ الصفقات تحتاج لموافقة الكونغرس، بعد تلقيهم الشهادات المطلوبة والإخطارات اللازمة وحصولهم على الفرصة اللازمة لمراجعتها قبل الموافقة على إتمامها.