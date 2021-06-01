إحباط إطلاق 5 صواريخ غراد باتجاه أربيل

لم تذكر خلية الإعلام تفاصيل حول الهدف الذي كانت ستطلق صوبه الصواريخ أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية في محافظة كركوك، أنها أحبطت عملية إطلاق خمسة صواريخ غراد كانت موجهة صوب إربيل عاصمة إقليم شمال العراق (كردستان).



وأوردت الخلية في بيان لها: «بناءً على معلومات استخباراتية وردت إلى استخبارات ومكافحة إرهاب الدبس في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية ومركز شرطة التون كوبري في شرطة كركوك، تم ضبط 5 صواريخ نوع غراد ومنصات الإطلاق، حيث كانت هذه الصواريخ جاهزة للإطلاق».



لكن خلية الإعلام لم تذكر تفاصيل حول الهدف الذي كانت ستطلق صوبه الصواريخ، إلا أن شبكة «رووداو» الكردية، ذكرت أن الصواريخ كانت جاهزة لاستهداف أربيل عاصمة إقليم كردستان.



وأوضحت أنه عثر على الصواريخ الخمسة في منطقة ساليي بين قريتي حسار ودارمان على بُعد 10 إلى 15 كلم من كركوك. كما أشارت إلى أن القوات الأمنية ضبطت الصواريخ قبل أن يتمكن واضعوها من إطلاقها باتجاه الأهداف التي كانت مرسومةً لها، دون مزيد من التفاصيل.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد أعلن في 14 نيسان الماضي، أن «صاروخاً أطلق باتجاه مطار أربيل الدولي»، واستهدف قاعدة لقوات التحالف الدولي بالمطار. وكانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ أيضاً في منتصف شباط الماضي ما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري.



من جهتها، كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أنها ستنشئ مركزاً مشتركاً للتنسيق الأمني مع البشمركة في كركوك لمعالجة الفجوة الأمنية، بعد نجاح غرفة تنسيق مشتركة مماثلة في ديالي.



وقد أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والذي يعتبر أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخراً بتنفيذ اتفاق بين الجيش العراقي والبشمركة في الأراضي المتنازع عليها.