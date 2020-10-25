أولوية التوزيع للمناطق الأكثر برودة.. توزيع 4 مليون لتر مازوت تدفئة في ريف اللاذقية

قال مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب سنان بدور، إن الشركة وزعت نحو 3,837 مليون ليتر مازوت تدفئة في مناطق المحافظة الأربع منذ بداية شهر أيلول وحتى 23 من الشهر الحالي.



وأوضح بدور لموقع أنه “بموجب البيانات الصادرة عن المحافظة، لدينا إحصائيات عن عدد البطاقات الإلكترونية في كل قرية ويتم توجيه الكمية اللازمة لها وفق ذلك ووفق الكميات المتاحة من المادة” مشيراً إلى أن أولوية التوزيع هي للمناطق الجبلية والأكثر برودة وتأمين المادة للقرى المتضررة جراء الحرائق في ريف المحافظة.



وبيّن بدور أن الكميات الموزعة حتى الآن تنقسم بين منطقة اللاذقية 691000 ليتر مازوت ومنطقة القرداحة 859100 ليتر ومنطقة الحفة 785454 ليتر ومنطقة جبلة 1,500 مليون ليتر، بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع المازوت إلى مناطق وأحياء المدينة عند الانتهاء من توزيع المادة في المناطق الباردة، لافتاً إلى أن التوزيع يتم بالتنسيق مع المحافظة والوحدات الإدارية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.



باسل يوسف