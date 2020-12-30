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أنباء عن محادثات سورية - تركية في دمشق

تداولت وسائل إعلام تركية معلومات عن توجه وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، للتفاوض مع ممثلين عن الحكومة السورية، لحل الأزمات المتفاقمة بين البلدين بوساطة روسية.

ونقلت عن موقع news 24 أن "الوفد توجه إلى سوريا، في أعقاب تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده حل المشاكل مع سوريا، وبالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين الجانبين في العديد من المواقع بالشمال السوري".

وذكر الموقع نقلاً عن مصدر سوري "رفض ذكر اسمه"، "أن الوفد التركي يضم ضباط مخابرات وعسكريين رفيعي المستوى، وأن البلدين (سوريا وتركيا) سيعلنان عن المحادثات في وقت قريب، مشيراً إلى أن "العلاقات بين سوريا وتركيا لم تنقطع، حتى في أشد لحظاتها انهياراً".

ولم يتم تأكيد المعلومات من مصادر رسمية سورية، رغم تأكيد المصدر وفق الموقع على استعداد الحكومة السورية، لبدء المحادثات مع الحكومة التركية، والعراقية، والإيرانية من أجل حل الأزمات.