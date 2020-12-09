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أمريكا تصنف الصين نداً لها وتستهين من روسيا

كشف مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية "جون راتكليف"، أن «روسيا ليست منافساً قوياً للولايات المتحدة مثل الصين».

وقال "راتكليف" إنه «لا يمكن لروسيا أن تتنافس كما تفعل الصين، مع أكبر اقتصاد في "العالم الولايات المتحدة"».

وأضاف: «الصين لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وروسيا ليست حتى في المراكز العشرة الأولى، وتمتلك إيطاليا والبرازيل وولاية تكساس اقتصادات أكبر من موسكو».

 وصرح "راتكليف" أن «بكين تشكل أكبر تهديد للهيمنة الأمريكية في الاقتصاد، والمجال العسكري والتكنولوجيا».

مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية تابع أن «الصين أعدت خطة محددة للغاية لتحقيق هدفها، لقد أدرك الصينيون أن المعلومات تعتبر المفتاح اللازم للسيطرة على العالم».