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"أسد المن" يقضي على آفة بسيلا الفستق الحلبي

بين رئيس دائرة المكافحة الحيوية في مديرية زراعة حماة المهندس شادي سليمان أن بسيلا الفستق الحلبي تعتبر من الآفات الرئيسية التي تصيب شجرة الفستق الحلبي وتؤدي إلى أضرار  كبيرة لا تقتصر على الموسم الحالي بل تتعداه لتؤثر على الحمل في الموسم اللاحق.

وقال سليمان: لم تنجح كل أنواع المبيدات الكيميائية في السيطرة على هذه الآفة بل أدى استخدامها إلى عودة الآفة بشكل أكبر مرة أخرى بسبب أثرها السلبي على الأعداء الحيوية إضافة لتشكل سلالات مقاومة.


وأكد سليمان نجاح العدو الحيوي "المفترس أسد المن" في إدارة هذه الآفة والوصول تدريجياً إلى التوازن الطبيعي بالتكامل مع مجموعة كبيرة من الأعداء الطبيعية كأنواع أبي العيد المختلفة وطفيليات البسلوفاغوس.


وأضاف: وضمن استراتيجية مديرية وقاية النبات في وزارة الزرعة تقوم دائرة المكافحة الحيوية في مديرية زراعة حماة بإنتاج هذا المفترس بشكل مكثف و توزعه بشكل مجاني للأخوة المزارعين في محافظة حماة والمحافظات الأخرى.