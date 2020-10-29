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أردوغان يهدد باجتياح مناطق قسد في سوريا

هدد رئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة في سوريا، إذا لم تطبق الاتفاقات الخاصة بانسحاب الفصائل الكردية التي يعتبرها إرهابية من المناطق الحدودية.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الأربعاء إن لدى تركيا الحق في “إخراج الإرهابيين متى أرادت”، ما لم يتم الوفاء بالوعود الخاصة بإخراجهم من الخطوط التي حددتها أنقرة في سوريا.

ووجه الرئيس التركي انتقادات إلى روسيا بشأن الملف السوري، محملا إياها المسؤولية عن استهداف مركز تأهيل تابع لما يسمى “الجيش الوطني” المعارض التابع للاحتلال التركي في إدلب.

ووصف أردوغان هذا الاستهداف بأنه “مؤشر على عدم دعم روسيا للسلام الدائم والاستقرار في المنطقة”.

يشار إلى أن تركيا تحتل نحو 9 الاف كم في مناطق بشمال سوريا، حيث تمت السيطرة على هذه المساحة في 3 عمليات عدوانية للجيش التركي، قام بها بالتعاون مع فصائل المعارضة المسلحة في سوريا التابعة له و هي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”.