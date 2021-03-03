أحدهم بحقه 14 إذاعة بحث.. إلقاء القبض على شابين وامرأة في طرطوس

ألقى فرع الشرطة العسكرية في طرطوس القبض على ثلاثة أشخاص بينهم إمرأة، مطلوبين خطيرين بجرائم مختلفة في المحافظة.



وأوضح مصدر في فرع الشرطة العسكرية بطرطوس لتلفزيون الخبر أنه "بتاريخ 27 شباط الماضي، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على المدعوين (ع . ن) مواليد 1993 و (ف . ز) مواليد 1985 في منطقة دوير الشيخ سعد بمحيط طرطوس".



وأضاف المصدر أن "المدعو (ع . ن) مطلوب خطير بجرائم تعاطي وترويج المخدرات والاتجار بها، والدعارة، والسرقة وإطلاق النار على دورية تابعة للشرطة العسكرية أثناء مداهمة منزله خلال عام 2018 الماضي".



وأكمل المصدر أن "المدعو (ع . ن) بحقه 14 إذاعة بحث ونشرة شرطية وحبس لمدة سنة وفار عن الخدمة الإلزامية، منها لصالح قاضي الفرد العسكري وقيادة شرطة محافظة طرطوس وفرع الأمن الجنائي وفرع مكافحة المخدرات في طرطوس".



وأشار المصدر إلى أنه "تم توقيف المدعوة ( س . ز) مواليد 1982 ومطلوبة بجرم تعاطي وترويج المخدرات وممارسة الدعارة، وهي أخت المدعو ( ف . ز ) حيث كانا مقيمين مع المدعو ( ع . ن) بمنزل مخصص للدعارة في منطقة دوير الشيخ سعد" لافتاً إلى أن "المدعوة ( س . ز) على علاقة غير شرعية مع المدعو ( ع . ن)" .



وذكر المصدر أنه "عند إلقاء القبض على المدعوين ( ع . ن) و (ف . ز) عُثِر بحوزتهما على مسدس حربي عيار 8.5 ".



وأردف المصدر أنه "بتحري المنزل المقيمين به تم العثور على مسدس حربي آخر عيار 9 مم، وبارودة حربية روسية عيار 7.62 مع 45 طلقة نارية، و 7 قنابل هجومية ودفاعية وقنبلتين دخانية وضوئية وحشوة قاذف RPG، إضافة إلى لابتوب و 5 أجهزة خليوية ومعدات أخرى، تمت مصادرتها جميعاً، كما تم حجز ميكروباص عائد للمدعو ( ع .ن) ".



وبيّن المصدر أن "عملية التحقيق جارية مع المدعوين الثلاثة، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً".



يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، ألقت الجهات الأمنية في طرطوس على عدد من المجرمين الخطيرين والمطلوبين بجرائم السرقة وتعاطي وترويج المخدرات وانتحال الصفة الأمنية والدعارة في مختلف مناطق المحافظة.





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