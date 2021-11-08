أثناء عبورها السكة الحديدية.. قطار شحن يصدم شابة ثلاثينية في طرطوس

توفيت شابة في العقد الثالث من العمر يوم أمس أثناء عبورها السكة الحديدية في طرطوس بشكل مخالف من مكان غير نظامي، والذي تزامن مع مرور قطار الشحن صدمها عند منطقة الرادار – روم الذهب.



مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس الدكتور مضر الأعرج بيّن أن الشابة البالغ عمرها 31 عاماً وأثناء عبورها السكة الحديدية من مكان غير نظامي متجهةً من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، تم صدمها من قطار الشحن الذي كان قادماً من حمص، حيث تعرضت لضربة في الرأس والكتف ومنطقة الصدر ما أدى إلى وفاتها.



وأضاف الأعرج: لدى حضور ذويها الذين يسكنون بالقرب من مكان وقوع الحادث، تم نقل الجثة إلى مشفى الباسل بطرطوس، مشيراً إلى أن المعبر النظامي لا يبعد عن مكان وقوع الحادث سوى 100 متراً فقط.



وجدد الأعرج دعوته الأهالي إلى عدم استخدام سكة القطار كممر للعبور أو المشي فوق قضبان الخطوط الحديدية وعدم التهاون في زمن مرور القطارات وسرعتها والالتزام بالعبور من المرات النظامية، فالقطار لا يمكنه أن يتوقف بمجرد لجم المكابح.



اثر برس