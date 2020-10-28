أثر السوريين على الإقتصاد اللبناني

صرح ((ديفيد بيزلي)) المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي امام برلمان بريطانيا بما يلي :

الاقتصاد اللبناني كان سينهار لولا المساعدات المالية المقدمة للنازحين السوريين..ثلث أموال المساعدات ينفقها السوريين لشراء المنتجات الزراعية اللبنانية..وثلث آخر ينفقها السوريين لشراء منتجات عالمية في سوق لبنان..واستغرب غضب بعض مسؤولي لبنان من وجود السوريين وخصوصا كلام رئيس الحكومة اللبنانية عن ان اقتصاد لبنان على حافة الانهيار بسبب السوريين..النازحون السوريون يدفعون سنويا 400 مليون دولار أجار منازل يسكنوها..ويساهمون يوميا بمليون ونصف المليون دولار في اقتصاد لبنان..ووجودهم امن 12 الف وظيفة عمل للبنانيين..وهو رقم يفوق ماامنته حكومة لبنان لمواطنيها..