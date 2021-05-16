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«نمر مفقود» يثير الذعر!

تمكنت الشرطة في مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأميركية من العثور على النمر المفقود الذي أثار الذعر في الأحياء السكنية.

وقالت شرطة المدينة «إن النمر الذي يدعى "الهند"، لم يصب بأذى وبصحة جيدة».ويذكر أن النمر ذو الـ9 أشهر فُقِدَ الأسبوع الفائت عندما كان مالكه "فيكتور كويفاس" ينقله غربي "هيوستن".

وقال قائد الشرطة "رون بورزا" في مؤتمر صحفي «إن صديقاً لزوجة كويفاس، اتصل بالشرطة لإبلاغهم بمكان وجود النمر».


ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر خلاله الرجل وزوجته وهما يطعمان النمر بعد عودته سالماً.