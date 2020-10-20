«موسكو» ترد على «واشنطن» بإتهامها بتنفيذ هجمات سيبرانية

أكدت السفارة الروسية في واشنطن،اليوم الثلاثاء، أن اتهامات وزارة العدل الأمريكية بشأن 6 مواطنين روس، بشن هجمات سيبرانية على البنية التحتية في عدة دول، منها الولايات المتحدة لا أساس لها.



وقالت متحدثة بإسم السفارة لوكالة "روسية ": «من الواضح تماماً أن مثل هذه القصص الإخبارية لا علاقة لها بالواقع».



وأضافت: «السلطات الأمريكية تعمل باستمرار على تدمير العلاقات الروسية الأمريكية التي كانت ذات يوم براغماتية، وتفرض بشكل مصطنع على سكانها تصوراً سيئاً عن روسيا وكل ما يتعلق بها».



هذا واتهمت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، 6 مواطنين روس بتنفيذ سلسلة هجمات سيبرانية ونشر برمجيات خبيثة بهدف مهاجمة البنية التحتية للدول الأخرى والانتخابات لمصلحة روسيا.



وصرحت وزارة العدل في بيان لها، إن «المتهمين كانوا يهدفون إلى دعم جهود السلطات الروسية لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا وجورجيا، حيث تم استهداف البنية التحتية والمؤسسات الحكومية الأوكرانية في 2015 و2016 بواسطة برمجيات خبيثة، ومؤسسات حكومية وشركات في جورجيا في 2018 و2019»، على حد زعمها.







