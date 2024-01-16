يارا خضير.. أول سورية تطير من جبل ينس ثاني أعلى قمة في الإمارات

شابة سورية تحقق إنجازًا فريدًا بكونها أول سورية تطير من جبل ينس في رأس الخيمة، الإمارات.

يارا خضير، في تاسع يوم من تجربتها في رياضة الطيران الشراعي، تعبر عن سعادتها بتحقيق رقم قياسي حيث وصلت لأبعد نقطة عن الجبل.

تعبر خضير عن أهمية اللياقة البدنية والرياضة في تسهيل تجربتها في الطيران، وتشير إلى أن شغفها بالطيران جعلها تتجاوز التحديات بكل سهولة.

تحلم بأن تصبح كابتن طيران وتقود طائرات كبيرة، ورغم تحديات الظروف، اختارت تحقيق حلمها من خلال الطيران الشراعي.

تحذر خضير من رياضة الطيران الشراعي، حيث يمكن أن يكون أي إهمال في اللباس أو الإجهاد بالمظلة خطرًا.

تشدد على أهمية التدريب والخبرة لتجنب المخاطر المحتملة، مشيرة إلى تحديات الهواء والتيارات الجوية وضرورة التصرف السليم في حالة حدوث أي مشكلة.

تعبر خضير عن طموحها في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية على مستوى العالم، وتطمح لتحسين مهاراتها وتطوير نفسها في مجال الطيران.



الإمارات نيوز