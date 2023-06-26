امتحانات اللاذقية.. حوالي 100 محاولة غش لطلاب “البكالوريا” و20 حالة لـ “التاسع”

أكد رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية بمحافظة اللاذقية علي محمد ، تقدم 12666 طالباً لامتحان الكيمياء من الفرع العلمي للثانوية العامة، بغياب 431 طالباً.

وذكر محمد أن الطلاب المسجلين في الثانوية التجارية 285 طالباً وتقدم منهم 255 طالباً، بغياب 30 طالباً، مقابل غياب 122 طالباً عن امتحان عدد من الحرف بالثانوية الصناعية من أصل 1511 طالباً مسجلاً، كما تقدم 174 طالباً لامتحان الثانوية النسوية من أصل 177 طالباً، في حين لم يتغيب أي طالب عن امتحان الثانوية الشرعية وعددهم 66 طالباً بنسبة حضور 100%.

فيما يخص الضبوط الامتحانية، ذكر محمد أن عدد المخالفات المسجلة بامتحان المادة الأخيرة من الامتحان وهي مادة الكيمياء بلغ 6 حالات، منهم محاولتي غش بواسطة قصاصات ورقية، ومحاولتين باستخدام المصغرات، مقابل حالة عبر الجوال وأخرى عبر سماعة بلوتوث، لافتاً إلى أن العدد الإجمالي للمخالفات الامتحانية في الثانوية العامة حوالي 100 حالة، مقابل 20 حالة في امتحانات الشهادة الإعدادية “التعليم الأساسي”.

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