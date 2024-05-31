القبض على لصوص المنازل بحماة

قدم أحد الأشخاص بلاغاً يفيد بأن مجهولين دخلوا إلى محله المخصص لبيع وصيانة الأجهزة الخليوية المستعملة في حي الحاضر الصغير وسرقوا أجهزة خليوية وإكسسوارات.

ومن خلال البحث والتحري، تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من القبض على شخصين يدعيان (إبراهيم .ع) و(مزعل .ش).

وخلال التحقيق معهما، اعترفا بمشاركتهما مع آخرين في عدة حوادث سرقة لمنازل في أحياء مدينة حماة ومحافظة ريف دمشق، حيث كانوا ينفذونها ليلاً باستخدام أدوات خلع وكسر ومفاتيح مطابقة وفقاً لوزارة الداخلية.

كما اعترفا بتصريف المسروقات لكل من المدعوين (زياد .ح) و(خلدون .أ) و(محمود .ح) و(محمد أسعد .ن)، الذين تم القبض عليهم واعترفوا بشراء المسروقات والمشاركة في بيعها.

تم استرداد جزء من المسروقات وتسليمها لأصحابها، وما زال البحث جارياً عن المتورطين الآخرين. وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.