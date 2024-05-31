وزير‏ التربية يكشف أسباب إعفاء مدير تربية دمشق

كشف وزير التربية، الدكتور محمد عامر مارديني، عن أسباب إعفاء مدير تربية دمشق، موضحاً أن القرار جاء نتيجة مخالفة التعليمات الامتحانية في عدة مراكز بدمشق.

وأشار مارديني، في تصريح نقله موقع “البعث ميديا”، إلى أن المتابعة للعملية الامتحانية أظهرت وجود فوضى وعدم انضباط في بعض المراكز الامتحانية.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات صارمة بحق من يتسبب في إحداث الفوضى أو خرق التعليمات الامتحانية.

وأوضح أن قانون 42 المتعلق بالمخالفات الامتحانية يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على مكانة الشهادة السورية محلياً ودولياً، حيث يساهم في تصحيح أي خلل قد يحدث خلال امتحانات الشهادات العامة من خلال فرض عقوبات جزائية على من يخالف التعليمات الامتحانية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “الوطن” عن ضبط شبكة واسعة من الأشخاص المتورطين في التزوير خلال الامتحانات في دمشق وريفها وبعض المحافظات الأخرى.

ووفقاً لمصدر لم تسمه الصحيفة، لم تتمكن المجموعة من تحقيق أهدافها، حيث تم ضبطها في الوقت المناسب.

وأكدت الصحيفة توقيف مدير تربية دمشق وعدد من العاملين المشتبه بهم، مشيرةً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الأطراف المتورطة ومدى تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم، ليتم تقديمهم إلى القضاء وفقاً لقانون 42 الذي يجرم أي إساءة للعملية الامتحانية بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة.

يُذكر أن وزير التربية أصدر اليوم قراراً بإعفاء مدير تربية دمشق سليمان يونس، وتكليف الدكتور عبد الحكيم الحماد بتسيير أمور المديرية. يُشار إلى أن الدكتور الحماد كان يشغل منصب مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.