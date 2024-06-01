ما حقيقة وقوع زلزال مدمّر في البيرو؟

وردت أنباء عبر مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، الجمعة، نسبت إلى مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، عن أن زلزال مدمر ضرب سواحل البيرو بقوة 8.8 درجة، الجمعة 31 أيار، وصف بالأشد قوةً بعد الزلزال الكارثي الذي تعرّضت له سوريا وتركيا، في شباط 2023.

في حين لم تسجّل مراكز الرصد المعتمدة أي زلزال في البيرو خلال هذه الفترة، ولم ترد أي إفادات أو مقاطع فيديو توثّق ما يتم تداوله.

وشهدت مناطق ودول مختلفة زلازل متوسطة في الثلث الأخير من أيار الجاري، إذ سجل 10 زلازل ليوم 29 أيار وحده، أعلاها بقدر 5.4 درجة في بحر الفلبين، 225 كم جنوب غرب جزيرة هاتشيجو جيما، طوكيو، اليابان.

وحذّر راصد الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس”، المثير للجدل، الأحد، من سلسلة زلازل متفرقة وشيكة ستقع على امتداد يومي الأحد والاثنين الماضيين، إضافةً إلى زلازل أخرى على مدار الأسبوع، بحسب توقعاته.

وقال “هوغربيتس”، إن “الاقترانات الكوكبية ستؤدّي إلى زيادة النشاط الزلزالي بشكلٍ عام على مدار الأسبوع”، لافتاً إلى ما أسماه “الهندسة الفلكية الحرجة” التي يعتمد عليها وتتسبب في زلازل قوية، على حد زعمه.

يُذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت عن وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر قبالة أرخبيل “فانواتو” في المحيط الهادي، صباح الأحد الماضي، دون أن يتسبب بإطلاق تحذير من خطر حصول تسونامي، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذيرات “هوغربيتس”.