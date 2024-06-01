نفوق غامض لأعداد كبيرة من الإبل يستنفر الشرطة الزراعية في ليبيا

استنفرت فرق الشرطة الزراعية الليبية عقب ورود بلاغ عن وجود عدد من الإبل النافقة في أودية مدينة “بني وليد”، شمالي غرب البلاد، لإجراء كشوفات ميدانية وتحديد ملابسات الحادثة.

وتفاجأت الفرق عند وصولها إلى الموقع بوجود عدد كبير من الإبل النافقة دون ظهور علامات واضحة تفسّر الأسباب، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجمع العينات لإرسالها إلى المختبرات المختصة لتحليلها ومحاولة الكشف عن السبب وراء هذا النفوق “الغامض”، بحسب ما نقلته “RT”.

وفي إطار جهود التحقيق، تم توسيع دائرة البحث لتشمل استجواب شهود العيان من سكان المنطقة والمزارعين، بالإضافة إلى مراجعة أي تقارير سابقة عن حالات مشابهة، كما تم التنسيق مع الجهات البيطرية والصحية لتوفير الدعم الفني والمساعدة في تحليل النتائج.



الجدير بالذكر أن ليبيا تُعاني في الآونة الأخيرة من انتشار الأمراض بين الماشية، إذ كان آخرها مرض “الجلد العقدي”، الذي يصيب الأبقار، والمعروف بانتشاره السريع وتأثيره السلبي على صحة الماشية، والذي أثار قلق المزارعين ومربي الماشية بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي يتسبب بها.

وأصدرت وزارة الزراعة والجهات المختصة الليبية توصيات بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتطعيم الدوري للماشية، والحرص على تطبيق المعايير الصحية الصارمة لتجنّب تفشي الأمراض، كما دعت المزارعين إلى التعاون مع السلطات والإبلاغ عن أي حالات اشتباه بوجود أمراض بين الماشية بشكلٍ فوري.