موبايل مسروق يكشف جريمة قتل حدث من 12 عاماً

نتيجة البحث والمتابعة المستمرة للمطلوبين وإلقاء القبض عليهم تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو (أحمد ، ق) والمطلوب بجرم استخدام جوال مسروق عائد لحدث تم قتله في العام 2012

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بشراء جهاز خليوي من المدعو (حسن ، ز) والذي تم إلقاء القبض عليه بكمين محكم.

وبالتوسع بالتحقيق معه من قبل الفرع المذكور تبين قيامه بخطف الحدث (ناصر ، ر) في محلة نهر عيشة في العام 2012 وقيامه بحجزه لمدة ثلاثة أيام في بناء مهجور في المحلة المذكورة ثم قتله بواسطة بندقية حربية بطلق ناري في الصدر إثر خلافات شخصية بينهما وسرقة جهازه الخليوي والذي قام لاحقاً ببيعه إلى المدعو (أحمد).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.