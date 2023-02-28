المقداد في كلمة لمؤتمر نزع السلاح: سوريا واجهت حرباً ظالمة وسياسات بعض الدول أوجدت “د اعش”

قال وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في كلمة له عبر الفيديو أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف أن سوريا واجهت حرباً ظالمة وسياسات بعض الدول أدت لإيجاد “د ا عش” وغيرها.

وتحدث “المقداد” أن “تجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة اصطدم بتنصل الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن من التزاماتها وبسعيها لفرض سطوتها وهيمنتها وتأجيج النزاعات”.

وأكمل “سوريا واجهت حربا ظالمة، وظفت خلالها دول معروفة سلاح الإرهاب ضد الشعب السوري، وزجت بعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب وزودتهم بشتى أنواع الدعم والأسلحة بما فيها المحرمة دوليا لخدمة أجنداتها العدوانية”.

وتابع “المقداد” حديثه “سياسات تلك الدول أدت إلى حصول تنظيمات إرهابية مثل (دا.ع.ش) و (ج.بهة النص.رة) على أسلحة كيميائية واستخدامها مرارا ضد السوريين، ما يبرز الحاجة لمعالجة القصور في الصكوك الدولية والعمل المشترك بعيداً عن التسييس والتضليل لإيجاد آلية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي لأعمال الإرهاب الكيميائي”.

وأضاف “سوريا تجدد دعمها للمبادرة التي طرحتها روسيا أمام مؤتمر نزع السلاح لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، وبدء التفاوض في المؤتمر على مشروع اتفاقية لهذا الغرض استنادا إلى النص الروسي”

ولفت “المقداد” إلى أن “تجربة سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تقريراً إثر تقرير أو تلفيقاً إثر تلفيق سقوط القائمين على إدارة هذه المنظمة في فخ الاستقطاب والارتهان السياسي وخضوعهم لسياسات وإملاءات دول غربية ناصبت سوريا العداء”.

وأفاد “المقداد” أن “سوريا تطالب الدول الأطراف في منظمة الحظر بالقيام خلال مؤتمر الاستعراض القادم بمراجعة مسؤولة ودقيقة لمسيرة عمل المنظمة وتصحيح الأخطاء والمخالفات الواضحة لنصوص الاتفاقية حفاظا على المنظمة ومستقبلها”.

وأكد أن “كيان الاحتلال “الإسرائيلي” يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإلى جانب شنه اعتداءات متكررة على الأراضي السورية والفلسطينية يواصل تحديث وتوسيع ترسانته من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل مستفيداً من الدعم الذي توفره له دول معروفة”.

وأردف “سوريا تؤكد أن كيان الاحتلال وداعميه يعرقلون إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ما يتطلب من الأمم المتحدة إلزامه بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”

وأشار “المقداد” إلى أن ‘الرواية الغربية لما آلت إليه المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تتجاهل حقيقة أن ما وصلت إليه الأمور هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفشل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهم بموجبه”

وختم “المقداد” حديثه “السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي الذي آلت إليه البيئة الأمنية الدولية يتمثل بالتزام الدول الأعضاء قولا وفعلا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ التزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة”.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشن منذ فترة حملة مفبركة لإدانة الدولة السورية باستخدام السلاح الكيميائي في دوما 2018 بقصد التمهيد لضرب سوريا وإضعاف موقفها الدولي على الرغم من تخلي الدولة السورية عن ترسانتها الكيميائية بشكل كامل وتحت إشراف المنظمة ذاتها.