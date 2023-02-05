خاصية في سامسونغ أس-23 الجديدة تفتقر إليها هواتف "آيفون"

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية مؤخرا، مجموعتها الجديدة من هواتف "غالاكسي أس-23" وتتضمن تحديثًا حيويًا تفتقر إليه هواتف "آيفون" الحالية.

وقالت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية اليوم الأحد، إنه من المتوقع وصول الهواتف الجديدة للسوق في بريطانيا ودول أخرى أواخر الشهر الجاري، وهي تتضمن "جالاكسي" Galaxy S23 وGalaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra.

وأضافت الصحيفة: "إنه تحديث قوي آخر من عملاق التكنولوجيا الكوري وهناك الكثير من التحديثات التي تجذب العناوين الرئيسية داخل هذه الأجهزة الحديثة، لكن تغييرًا واحدًا طفيفًا سيرضي بالتأكيد المالكين وهو شيء يجب ألّا تتجاهله شركة أبل".



وأشارت "ديلي إكسبرس"، إلى أن "سامسونغ" زودت الطرازات الجديدة بسعة تخزينية مدمجة تبلغ 256 جيجابايت، وسيحصل العملاء أيضًا على خدمات 6 أشهر من Disney Plus مجانًا.

وأوضحت أنه سيتم تقديم مساحة تخزين إضافية لأي شخص يطلب مسبقًا هذه الطرازات قبل إصدارها دون دفع علاوة، ما يعني أنه يمكنك الحصول على جهاز Galaxy S23 بسعة 256 جيجابايت مقابل 849 جنيهًا إسترلينيًا (1000 دولار)، وهو ما يقل بـ 100 جنيه (120 دولارا) عن رسوم "أبل" مقابل 256 جيجابايت في هواتف "آيفون 14".

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد من الذاكرة للصور ومقاطع الفيديو والملفات سيجدون أيضًا إصدارات 512 جيجا بايت من Galaxy S23 + وGalaxy S23 Ultra، يمكن وضعها في سلال التسوق عبر الإنترنت بنفس سعر طرز 256 جيجا بايت.

كما يمكن لأولئك الذين يريدون طراز Ultra أيضًا، الحصول على سعة تخزين هائلة تبلغ 512 جيجابايت مقابل 1249 جنيهًا (1500 دولار) ما يوفر 150 جنيهًا.

ولفتت الصحيفة، إلى "أنه بالنظر إلى أن هذه الهواتف الجديدة قادرة الآن على التقاط صور عالية الدقة ومقاطع فيديو 8K، فإن هذا القرار منطقي للغاية ولا يسعنا إلا الشعور بأن أبل بحاجة إلى اتباع تحديث مماثل عندما تكشف عن آيفون 15 العام الجاري."



وإلى جانب مساحة التخزين الإضافية هذه، تشتمل مجموعة Galaxy S23 على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 الحصري الأسرع، وعمر بطارية أفضل، وتصميم أكثر صداقة للبيئة مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره والكاميرات المحسّنة.

وقالت "ديلي اكسبرس"، إنه "في الواقع، تحصل كاميرا S23 Ultra على عدسة ضخمة تبلغ دقتها 200 ميجابكسل يمكنها حتى التقاط صور مثالية للسماء ليلاً بفضل إعدادات Atstrophotogrphy".