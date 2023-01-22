وفاة 11 شخصاً بانهيار مبنى سكني في حلب

توفي 11 شخصاً بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب. وفق ما ذكرت مصادر محلية.

البناء مؤلف من خمسة طوابق، ويعود سبب الانهـيار لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني، والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.

وأفادت المصادر، أن مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق، انهار فوق رؤوس ساكنيه بحي الشيخ مقصود معروف، قرابة الساعة 02:30 منتصف الليلة الفائتة، وسط أنباء عن وجود خمس عوائل عالقين تحت الأنقاض، دون معرفة أعدادهم.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج رجل مسن لازال على قيد الحياة ونقله إلى مشفى الحي، إضافة إلى انتشال جثـة شاب.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن.