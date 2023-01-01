رسالة خاصة من بطل العالم ميسي مع بداية العام الجديد

وجه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رسالة لجميع عشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد 2023.

ونشر ميسي رسالة عاطفية لأسرته وجماهير كرة القدم العاشقة للبرغوث حول العالم، في نهاية عام 2022 بعد تحقيق بطولة كأس العالم قطر.

وكان ميسي قد استطاع الحصول على لقب كأس العالم بنسخته الـ 22، بعد أداء رائع للغاية قدمه في قطر، قاد به منتخب التانغو نحو تحقيق البطولة العالمية الأغلى والأبرز.



وشارك ميسي الإنجاز الذي حقق مع جماهيره عبر إنستغرام من خلال رسالة شكر فيها أسرته وبرشلونة وباريس، وجميع الأنصار الذي وقفوا خلفه بالعام الماضي.



وقال ليونيل ميسي في رسالته: "ينتهي عام لن أنساه أبداً، أصبح الحلم الذي سعيت إليه دائما حقيقة"، وذلك حسب ما ورد في موقع "روسيا اليوم".

وأضاف ميسي: "لكن هذا لن يكون ذا قيمة لولا حقيقة أنني أشاركه مع عائلة رائعة، وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه، وبعض الأصدقاء الذين يدعمونني دائماً، ولم يسمحوا لي بالبقاء في الأرضية في كل مرة أسقط فيها".



وأكمل: "أريد أيضاً أن يكون لدي ذاكرة خاصة جداً لجميع الأشخاص الذين يتابعونني ويدعمونني، إنه لأمر رائع أن أكون قادراً على مشاركة هذا المسار معكم جميعاً".



وواصل: "سيكون من المستحيل الوصول إلى حيث وصلت دون الكثير من التشجيع الذي تلقيته من جميع الناس في بلدي، وكذلك من باريس وبرشلونة، والعديد من المدن والبلدان الأخرى التي كنت أتلقى منها المودة".

وختم: "آمل أن يكون هذا العام أيضاً رائعاً للجميع، وأتمنى لكم كل الصحة والقوة لمواصلة السعادة في عام 2023، عناق كبير للجميع".