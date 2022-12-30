 فوائد تناول الشمندر خلال فترة الحمل

يتميّز الشمندر بلونه الأرجواني وطعمه الحلو، البعيد عن الحموضة. ويُعتبر الشمندر مصدراً مهماً للمعادن وذات فوائد كثيرة خلال مرحلة الحمل اذا تم تناوله باعتدال، نذكر منها:

- التقليل من مخاطر العيوب الخلقية: إنّ تناول الشمندر يساعد على نمو الحبل الشوكي لطفلك. كما أنه غنّي بأحماض الفوليك التي تساهم في التقليل من مخاطر تشوهات الولادة.

- التخفيض من خطر الإصابة بفقر الدم: خلال فترة الحمل أنت معرضة للاصابة بفقر الدم، لذلك فانت بحاجة الى كميات كبيرة من الحديد لحماية جسمك من أي طارئ في هذا السياق. ويعتبر الشمندر مصدراً غنياً جداً للحديد سواء كان نيئاً أو مسلوقاً.

- الحصول على الكمية الكافية من الفيتامين سي: لامتصاص الحديد بطريقة صحية، احرصي أن تحصلي على الفيتامين سي فضلاً عن الدور الذي يلعبه في تقوية المناعة، ويمكن أن تجديه بكثرة في الشمندر.

- التقليل من خطر الإصابة بنقص المناعة: الشمندر غنيّ بمضادات الأكسدة فهو يحمي من الأمراض والالتهابات. وهناك العديد من الأساليب المتاحة لتناول الشمندر فيمكن ان يتمّ تحضيره كطبق أو سلطة أو شربه كعصير.

- تنظيم التمثيل الغذائي وضغط الدم: في فترة الحمل يحتاج جسمك الى البوتاسيوم من أجل تمثيل غذائي الصحي ومنظم. ولحسن الحظ، فإن الشمندر مليء بهذا النوع من المعادن. كما أنه يلعب دوراً في الحفاظ على مستويات ضغط الدم لحمل صحي.

اذاً لا تترددي في ادخال الشمندر ضمن نظام غذائك الصحي خلال الحمل، لكن احرصي على تنظيف الشمندر أو أي نوع آخر من الخضار بطريقة جيّدة حرصاً على سلامتك وسلامة طفلك.



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