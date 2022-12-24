ما هو مرض الكزاز...وكيف يعمل لقاحه؟

الكزاز مرض بكتيريّ يفرز مواد سامة تستهدف الجهاز العصبيّ، وتؤثّر على الإشارات المنقولة بين الدماغ والأعصاب والتي تنتقل بدورها إلى العضلات. هذا الخلل، يحدث انقباضات عضليّة تؤلم المريض تحديداً في .

أمّا البكتيريا التي تسبّب مرض الكزاز فهي تدعى كلوستريديوم تيتاني، وغالباً ما توجد في التربة و روث الحيوانات. إذا دخلت هذه البكتيريا الى الجسم من خلال الجرح، يمكن أن تتكاثر بسرعة وتفرز السمّ ما يؤدي الى أعراض الكزاز الشائعة. فما هي العلامات التي يجب التنبّه لها؟ وماذا عن مطعوم الكزاز؟ اليكم أبرز الحقائق عن هذا الموضوع.



ما هي علامات مرض الكزاز؟

- تشنّجات عضليّة وتسمّى كُزازية.

- أوجاع وشلل مؤقّت في الأطراف والفكين، والعضلات الهيكليّة و أيضاً عضلات التنفّس.

- عدم تلقّي العلاج يجعل المريض يصاب بتصلّب شامل وتوقّف التنفّس بسبب شلل عضلات الجهاز التنفّسي.

ما هو مطعوم الكزاز؟

الوقاية من مرض الكُزاز ممكنة عبر اللقاح الخاص ضد الكُزاز. يتكوّن هذا اللُّقاح من مواد بكتيريّة معقّمة ومعدّلة أي مخفّفة. وبهدف زيادة فاعلية المطعوم ممكن إضافة حامل معدني إليه كالألومينيوم. هذا اللقاح يحفّز الجسم على إنتاج أجسام مضادة لبكتيريا المرض ليمنع تطوّره. ويمكن أيضاً أن يحتوي مطعوم الكزاز على مطاعيم لأمراض أخرى وذلك عبر دمج اثنين أو ثلاثة منها فتجعل من اللقاح فعّالاً على الكزاز وعلى أمراض أخرى. وممكن أن يكون مطعوم الكزاز بعدّة أشكال:

- لقاح DTaP: يشمل هذا اللقاح تطعيماً ضدّ الخُنّاق والسعال الديكيّ ، وهذا اللقاح مخُصّص ليتمّ إعطاؤه للأطفال.

- لقاح DT: يشمل هذا اللقاح التطعيم المضاد للخُنّاق والكزاز، أيضاً يُعطى للأطفال.

- لقاح Td: يشمل هذا اللقاح تطعيماً ضدّ الكزاز والخُنّاق، ويُعطى للمراهقين والبالغين.

- لقاح Tdap: يشمل هذا اللقاح تطعيماً ضدّ الكزاز، والخُنّاق، وضد السعال الديكي، وهو مخصّص للمراهقين والبالغين. تجدر الإشارة إلى أنّ هذا اللقاح الذي يدخل السعال الديكيّ في تركيبته يجب إعطاؤه للأشخاص الذين يهتمّون بالرضّع أيضاً.

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