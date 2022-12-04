استشهاد شرطي وإصابة آخرين..الداخلية تعلّق على أحداث السويداء

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد شرطي وإصابة عنصر وعدد من المواطنين، جرّاء الأحداث الامنية التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.

وجاء في بيان وزارة الداخلية: “إنه في الساعة 11 ونصف صباح الأحد، أقدمت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون وبعضهم يحمل أسلحة فردية بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء”

وأضاف البيان: “إن مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون توجّهوا إلى مبنى محافظة السويداء وأطلقوا عيارات نارية بشكلٍ عشوائي ما أدّى إلى إصابة عنصر وعدد من المواطنين”.

كما ذكرت الداخلية في بيانها: “إن مجموعة من الخارجين عن القانون أضرموا النار في مبنى محافظة السويداء والسيارات الموجودة بالقرب منه، وحاولوا اقتحام مبنى قيادة الشرطة ما أدى إلى استشهاد الشرطي محمود السلماوي”.

وشددت الداخلية السوريّة: “سنلاحق الخارجين عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها”.

وشهدت المحافظة الواقعة جنوبي سوريا صباح اليوم أحداثاً أمنية جرّاء تجمّع العشرات أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات تخللها أعمال حرقٍ وشغب.

واقتحم بعض الشبان من المتظاهرين مبنى المحافظة في السويدا وسط المدينة، وألقوا القنابل الصوتية بداخله، وأشعلوا الإطارات قاطعين للطرق المحيطة بالمبنى”.

وأضاف “أنّ بعض المقتحمين لمبنى المحافظة أتلفوا الأضابير وبعثروها، ورموا العديد من المستندات الرسمية من النوافذ، وحرقو بعضها الآخر، وكسرّوا الأثاث”.

يشار إلى أن محافظة السويداء تشهد منذ مطلع العام الحالي أعمال عنفٍ وشغب، يتخللها حالات من الخطف وقطع الطرقات، وسط استمرار دعوات التهدئة من وجهاء ورجال الدين في المحافظة للحفاظ على السلم الأهلي فيها.

أثر