24-05-2022
توقيف خمسة من لصوص المنطقة الصناعية في حماة
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أثناء تنفيذ دورية من قسم شرطة الحاضر في حماة للمهام الموكلة إليها في مراقبة المشبوهين، ألقت القبض على شخصين في محلة طريق حلب أثناء محاولتهما سرقة مادة المازوت من أحد الصهاريج المتوقفة بجانب الطريق، وهما المدعوان (ماهر . ط) و(مدين . ع)، وبالتحقيق معهما اعترفا بمحاولتهما سرقة مادة المازوت من الصهريج المذكور، وقيامهما بسرقة محل معد لبيع وشراء بطاريات السيارات في المنطقة الصناعية بالاشتراك مع شخصين يدعيان (محمد. ش) و(علي . ع) وبيع البطاريات المسروقة لشخص يدعى (بدر . ع)، ومن خلال البحث عن المذكورين تم إلقاء القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترف الأخير ببيع المسروقات لأشخاص مجهولين في مدينة حماة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
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