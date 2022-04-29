29-04-2022
محطة وقود تغرم بمبلغ ٨٤ مليون ليرة للتصرف بالاحتياطي في حمص
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محطة محروقات في قرية الزعفرانة في الريف الشمالي من المحافظة قام المسؤول عنها بالتصرف بكمية ١٦٥٣٠ ليتر من مادة المازوت منها ١٩٥٠ ليتر من احتياطي المحطة من المادة بطريقة غير شرعية.
تم تنظيم الضبط العدلي اللازم بحق المخالف وتغريمه بمبلغ ٨٤ مليون ل.س وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعالم ٢٠٢١.
كما ضبطت حماية المستهلك بسطة على طريق حمص - دمشق بمخالفة حيازة مادة البنزين بقصد الإتجار بها وتحقيق ربح مادي وتمت إحالة المخالف إلى فرع الأمن الجنائي
لمعرفة مصدر المادة واتخاذ الإجراءات القانونية.
تشرين
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