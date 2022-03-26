جيش العدو يعلن توقيع مذكّرة تعاون عسكري مع المغرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، التوقيع على مذكّرة «تعاون عسكري» مع المغرب خلال أول زيارة عسكرية رسمية إسرائيلية إلى المغرب.

وأشار جيش العدو في بيان، إلى أن «التوقيع جاء خلال زيارة كل من رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بالجيش، تال كالمان، وقائد لواء العلاقات الخارجية، آفي دافرين، وقائد لواء التفعيل في هيئة الاستخبارات (لم يكشف هويته) إلى المغرب».

وقال البيان: «خلال الزيارة التي جرت في مدينة الرباط، التقى القادة مع الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وقادة الأركان العامة، بما فيهم رئيس هيئة الاستخبارات ورئيس هيئة العمليات».

وأضاف البيان: «خلال الاجتماعات استعرض قادة الجيش المغربي هيكلية قوات الأمن المغربية، والتحديات التي تواجهها، وبحثوا الروابط التاريخية والثقافية بين الدولتين والمصالح المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون العسكري».

وتابع : «استعرض تال كالمان هيكلية الجيش الإسرائيلي والتحديات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى المجالات التي اكتسب فيها الجيش خبرة عسكرية كبيرة، حيث بحث فرص التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل بالإضافة الى المجالات العملياتية والاستخباراتية».

ولفت إلى أن الجانبين وقّعا على مذكرة تعاون عسكري، واتفقا على «عقد لجنة عسكرية مشتركة للتوقيع على خطة عمل مشتركة؛ كما تم بحث فرص المشاركة في تمارين دولية مشتركة».

وأشار بيان الجيش إلى أن الزيارة العسكرية الإسرائيلية الرسمية، هي الأولى إلى المغرب، وقد اختتمت الجمعة، دون أن يذكر متى بدأت.

ولم يصدر تعقيب من السلطات المغربية عن هذه الزيارة.