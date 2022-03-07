الدفاع الروسية تعلن تهدئة لفتح ممرات إنسانية من مدن أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة من الساعة العاشرة صباحاً وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي “بناء على طلب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة الـ 10 صباحاً وافتتاح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي”.

ودعا البيان السلطات الأوكرانية للالتزام بالشروط مضيفاً “نطالب الجانب الأوكراني بالاستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.. وإن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة ستكون بلا جدوى وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة”.

وأشار البيان إلى أن المعلومات المتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يومها الثاني عشر مسجلة تقدماً متواصلاً مع تصعيد الغرب لدعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.