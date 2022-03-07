رئيس الاتحاد الأوروبي: ندعم أوكرانيا بما في ذلك بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا في حرب ضد روسيا

07-03-2022

رئيس الاتحاد الأوروبي: ندعم أوكرانيا بما في ذلك بالأسلحة الفتاكة لكننا لسنا في حرب ضد روسيا

قال رئيس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لأوكرانيا عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة، لكننا “الاتحاد الأوروبي ليس في حرب مع روسيا”.

وصرح ميشال في حوار مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، بأن “الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا. الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات”.


وأضاف أنه “وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة. في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان”.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي: “يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير”، مضيفا “يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع”.

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