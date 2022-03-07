اتفاق جوّي بين سوريا وإيران

أعلن مدير النقل الجوي بالمؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا فادي جنيدي أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للطيران المدني السوري والطيران الإيراني تسمح لكل طرف بتشغيل 60 رحلة طيران أسبوعياً واستخدام مطارات البلدين.



وبين جنيدي أنه تم منح شركات الطيران الإيرانية الموافقة لتنفيذ رحلات من المطارات الإيرانية لدمشق، واليوم حسب مدير عام الطيران الإيراني سيتم تنفيذ رحلة طيران على (مقطع مشهد.. دمشق).

إلى ذلك أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران محمود أماني بني، عن إطلاق رحلة مباشرة بين مدينتي مشهد ودمشق اعتباراً من اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران.

وأضاف أماني بني في تصريح له اليوم إنه من المقرر حالياً أن تستمر رحلة مشهد-دمشق وبالعكس ليوم واحد في الأسبوع مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، لافتاً إلى شروط الرحلات الخارجية وأنه على الركاب تقديم نتيجة اختبار PCR السلبي وبطاقة اللقاح.

وكانت رحلة مشهد إلى دمشق تعمل الأزمة في سوريا إلا أنه تم تعليقها مع بداية الحرب خلال العقد الماضي.

يذكر أن مطار الشهيد (هاشمي نجاد الدولي) من المطارات الكبرى في إيران ويبلغ متوسط الرحلات القادمة والمغادرة فيه 180 رحلة يومياً وفي وقت الذروة يصل إلى 250 رحلة.