شركات الدفع الإلكتروني توقف خدماتها في روسيا

أعلنت شركة PayPal القابضة للمعاملات المالية عبر الإنترنت إيقاف خدماتها في روسيا استناداً إلى “الظروف الراهنة” لتنضم بذلك إلى الكثير من الشركات المالية والتكنولوجية التي علقت عملياتها هناك.



الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان وفي بيان قال لإن «الشركة تقف إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العدوان العسكري الروسي العنيف في #أوكرانيا».



بدوره، كشفق متحدث باسم الشركة أن «PayPal ستدعم عمليات السحب لفترة من الوقت مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات تماشيا مع القوانين واللوائح المعمول بها».



وتوقفت PayPal، التي سمحت فقط بالمعاملات عبر الحدود من قبل مستخدمين في روسيا، عن قبول مستخدمين جدد في البلاد يوم الأربعاء.

ودعا مسؤولون بالحكومة الأوكرانية الشركة إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم في جمع تبرعات.

وقالت PayPal يوم الجمعة إنه «منذ بداية الحرب في أوكرانيا ساعدت باي بال في جمع أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن».

إلى ذلك، قالت عدة بنوك روسية إنها ستبدأ قريباً في إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني UnionPay مقروناً بشبكة MIR الروسية وذلك بعد أن قالت VISA وMaster Card إنهما علقتا عملياتهما في روسيا.



وجاءت الإعلانات المتعلقة بالتحول إلى UnionPay من Sberbank وهو أكبر بنك روسي وكذلك Alfa-Bank وبنك Tinkoff.