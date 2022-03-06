06-03-2022
تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ 11
Image
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الحادي عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا
"أطباء بلا حدود": الوضع في ماريوبول كارثي
ردود الفعل
طائرة سياح روسية تمنع من الإقلاع من "شرم الشيخ" بسبب العقوبات
غلوبال تايمز: الولايات المتحدة أخطأت في حساباتها بفرض عقوبات على روسيا
"نيويورك تايمز": علاقة روسيا بفنزويلا تقلق الولايات المتحدة
موسكو: الخطاب الأمريكي المعادي لروسيا يشكل خطرا على الأمن الدولي
صحيفة أمريكية: بولندا قد ترسل مقاتلات "ميغ 29" إلى أوكرانيا مقابل حصولها على "إف 16" من واشنطن
المركزي الروسي: بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" لن تتوقف عن العمل في روسيا
نائب روسي: المفاوضات مع زيلينسكي المتأثر بالغرب غير مجدية
كندا توصي مواطنيها بمغادرة روسيا
جونسون يدعو الدول لتأييد خطته الخاصة بأوكرانيا
إضافة تعليق جديد