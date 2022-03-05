القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف دونيتسك بالقذائف

قالت جمهورية دونيتسك الشعبية إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت منذ ساعات صباح اليوم عشر قذائف من عيار 122 ملم على دونيتسك.

وجاء في تقرير مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار (JCCC): "تم تسجيل القصف .. في اتجاه قرية فوديانوي- دونيتسك: أطلقت 10 قذائف من عيار 122 ملم".

شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للأذى والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات" والهدف من العملية "نزع السلاح من أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي