إغراق سفينة القيادة المركزية للبحرية الأوكرانية

أعلن مصدر إعلامي أوكراني عن إغراق سفينة القيادة للقوات البحرية الأوكرانية في ميناء نيكولايف.

وبحسب مركز الإعلام الاستراتيجي الأوكراني، تم "تغطيس" فرقاطة "غيتمان ساغايداتشني" لبعض الوقت، ولا بد من انتشالها من المياه في وقت لاحق وترميمها.

وكانت الفرقاطة تخضع لإصلاحات، وتم إغراقها عندما بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.

وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام، ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.