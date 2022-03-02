مصر تؤكد حيادية قناة السويس

نفى رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أمس الثلاثاء، صحة التقارير التي تتحدث عن طلب الولايات المتحدة من مصر إغلاق الممر المائي أمام السفن الروسية في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

وقال ربيع في تصريحات إعلامية، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت من مصر إغلاق قناة السويس أمام السفن الروسية: "لا في الحقيقة هذا لم يحدث".

وأضاف: "قناة السويس، قناة عالمية محايدة لا تخضع للسياسات والحروب، ولا نستطيع منع أي سفينة من عبور القناة لأي ظروف سياسية، ونحاول دائماً أن ننأى بالقناة عن الظروف السياسية المحيطة".

وتابع: "قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية وهناك آليات كثيرة لتسعير رسوم عبور السفن التي تمر بالممر الملاحي، وأسعار تأجير السفن تخطت الـ20% وأسعار البترول تجاوزت الـ100 دولار للبرميل وبذلك رفعت رسوم العبور".

وأردف: "من الوارد تخفيض أسعار عبور السفن الشهر المقبل طبقاً لتطورات الأوضاع العالمية وسوق النقل العالمي، وندرس إعفاء سفن الحاويات التي تأتي من مناطق النزاع من رسوم التأخير في عبور الممر الملاحي".

ويوم الاثنين، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، النظر في فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلاً عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات في العالم.