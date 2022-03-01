شويغو: المهمة الرئيسية للعملية في أوكرانيا حماية روسيا من تهديد الغرب

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي سوزير الدفاع الروسي سيرغييواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافه، وتتمثل المهمة الرئيسية في حماية روسيا من تهديد عسكري خارجي من الغرب

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وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف اليوم الثلاثاء "سيواصل تجمع القوات المسلحة لروسيا الاتحادية إجراء العملية العسكرية الخاصة حتى تتحقق الأهداف المحددة."

ووفقا له، يتم تنفيذ عملية عسكرية خاصة "من أجل حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا".

وأضاف الوزير "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حماية روسيا من التهديد العسكري الذي تشكله الدول الغربية التي تحاول استخدام الشعب الأوكراني في القتال ضد بلادنا".

وشدد على أن الجيش الروسي "لا يحتل الأراضي الأوكرانية، يتخذ كل الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم".

وقال وزير الدفاع "أود أن أؤكد أن الضربات تنفذ فقط على أهداف عسكرية وبصورة حصرية بأسلحة عالية الدقة".