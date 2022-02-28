رئيس جمهورية دونيتسك يتعرّض لإطلاق نار

أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الاثنين، عن تعرّض رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لإطلاق نار شمال شرق مدينة ماريوبول.

وذكرت قناة "روسيا 24" الروسية نقلاً عن بوشيلين قوله إنّ موكبه تعرّض لإطلاق نار خلال انتقاله من منطقة إلى أخرى.

وقال بوشيلين للقناة "إنّها مسألة حياة، وكل شيء على ما يرام، والجميع بخير".

وكان بوشيلين قد أكّد، في وقت سابق، أنّ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يجب أن تنتهي بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين.

وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية بعملية عسكرية في أوكرانيا، يوم الخميس الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا إنهاء اعتداءات القوات الأوكرانية عليهما.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بـ"الإبادة الجماعية".