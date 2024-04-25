مفاوضات روسية أوكرانية مباشرة بوساطة قطرية

أعلنت مفوضة حقوق الأطفال الروسية أن روسيا وأوكرانيا عقدتا لأول مرة مفاوضات مباشرة بشأن الأطفال بوساطة قطرية، مما أسفر عن اتفاق لنقل 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 طفلاً إلى روسيا.

وقالت مفوضة حقوق الأطفال في الرئاسة الروسية، ماريا لفوفا بيلوفا: “هذه هي المرة الأولى التي نجري فيها محادثات وجهاً لوجه مع الجانب الأوكراني”.

وأضافت بيلوفا: “بعد المفاوضات، اتفقنا على قائمة تشمل 29 طفلاً يجب أن يجتمعوا بأقاربهم في أوكرانيا و19 طفلاً سيتم لم شملهم مع عائلاتهم في روسيا”.

وذكرت أن الوساطة القطرية ساهمت في تسهيل هذه المفاوضات وفقاً لروسيا اليوم.

كما أشارت بيلوفا إلى أن الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية حول وجود أكثر من 19 ألف طفل أوكراني في روسيا هي معلومات خاطئة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أن العديد من الأطفال الذين وصفهم النظام الأوكراني بأنهم “مختطفون” من قبل روسيا موجودون بالفعل على الأراضي الألمانية.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2 مليون لاجئ أوكراني دون سن 18 وصلوا إلى أوروبا خلال عامي 2022-2023، مما يعكس حجم تأثير النزاع على الأطفال والعائلات.