دونيتسك: مقتل أكثر من 12 مدنياً بالقصف الأوكراني للجمهورية على مدى 10 أيام

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم أن 12 مدنياً على الأقل قتلوا في قصف القوات الأوكرانية لمناطق في الجمهورية خلال العشرة أيام الماضية .

ونقلت وكالة تاس عن بعثة المركز المشترك للتحكم و التعاون في دونيتسك قولها في بيان .. “إن أكثر من 12 مدنياً قتلوا خلال العشرة أيام الماضية أحدهم أمس فيما أصيب 33 بجروح متفاوتة الشدة بينهم أربعة أمس” مضيفاً إن القوات الأوكرانية أطلقت خلال هذه الفترة ما مجموعه 7492 مقذوفاً على أراضي دونيتسك من الـ 17من الشهر الجاري بينها صواريخ من طراز توشكا يو التكتيكية .

وتابع البيان أنه خلال هذه الفترة لحقت أضرار جسيمة بـ 195 منزلاً و110 بنى تحتية مدنية ومن ضمنها خمس مستشفيات وعشر مؤسسات تعليمية إضافة إلى خطوط ومنشآت كهرباء ومياه وغاز .

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس الماضي عملية عسكرية خاصة للدفاع عن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الذين يواجهون الإبادة و جرائم النظام الأوكراني منذ نحو ثماني سنوات مؤكداً في الوقت نفسه أن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما هدفها نزع أسلحتها .