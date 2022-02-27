الرئيس بوتين يشكر القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا على أدائها البطولي

وجه الرئيس الروسي التحية إلى القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا على أدائها البطولي لواجبها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله في بيان نشره الكرملين بمناسبة يوم القوات الخاصة الذي يصادف اليوم “أود أن أشكر القيادة وأفراد قوات العمليات الخاصة والمتقاعدين في وحدات القوات الخاصة على ولائهم للقسم وعلى خدمتهم التي لا تشوبها شائبة باسم شعب روسيا ووطننا الأم العظيم”.

وشدد بوتين على أن قوات العمليات الخاصة أثبتت بشكل متكرر استعدادها للعمل بكفاءة وبجدارة في أصعب الظروف أثناء تنفيذ المهام الأكثر تحدياً ومسؤولية مشيراً على وجه الخصوص إلى الجنود الذين يؤدون هذه الأيام واجبهم العسكري ببطولة في إطار العملية الخاصة لتقديم المساعدة إلى شعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.

ورأى الرئيس الروسي أنه من المهم اليوم أن يزيد مقاتلو وقيادة العمليات الخاصة من مستوى مهارتهم المهنية وقدرتهم القتالية وإتقان استخدام الأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات القتالية واستخدام منجزات العلوم في هذا المجال والتفوق في كل شيء على أي عدو محتمل.

ودعا الرئيس بوتين منتسبي ومتقاعدي العمليات الخاصة إلى التمسك بقيم الشجاعة والبطولة وحب الوطن ونقل خبرتهم إلى الأجيال الناشئة.