يوتيوب يقيد الوصول إلى قنوات روسية

قال موقع يوتيوب إنه بصدد اتخاذ عدة إجراءات ضد روسيا رداً على عمليتها في أوكرانيا، بما في ذلك تقييد الوصول إلى "RT"، وهي شبكة تلفزيون روسية تسيطر عليها الدولة، وقنوات أخرى في أوكرانيا.

وأشارت منصة الفيديو، السبت، إلى أن القيود المفروضة على قناة RT وقنوات أخرى جاءت استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

كما ذكر موقع يوتيوب إنه أوقف مؤقتاً قدرة العديد من القنوات الروسية على تحقيق الدخول على المنصة، بما يتماشى مع العقوبات المفروضة مؤخراً على روسيا، ويقصر بشكل كبير، التوصيات لهذه القنوات".

وقال متحدث باسم الشركة: "كالمعتاد، تواصل فرقنا مراقبة التطورات عن كثب، بما في ذلك تقييم ما قد تعنيه أي عقوبات وضوابط تصدير جديدة بالنسبة ليوتيوب".

وأكد المتحدث أن المنصة أزالت مئات القنوات وآلافاً من مقاطع الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك بعض "الممارسات المضللة المنسقة"، على حد تعبيره.

ويضمن يوتيوب ظهور محتوى إخباري موثوق عند البحث حول روسيا وأوكرانيا، وفق المنصة.